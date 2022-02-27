Sabah yazarı Gür: Tarım ve enerji fiyatlarının küresel bazda artması enflasyon ve cari açık için risk unsuru

Sabah yazarı Nurullah Gür, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal hareketi başlatmasının Türkiye ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi. Gür, "Tarım ürünleri, metaller ve enerji gibi kritik kalemlerde küresel fiyatların artıyor olması, enflasyon ve cari açık rakamlarımız açısından bir risk unsuru." dedi.

Gür, ihracat ve turizme ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ukrayna'ya yaptığımız ihracatta düşüş yaşanması muhtemel olsa da farklı pazarlardan gelebilecek yeni siparişler bunu telafi edebilir. İhracat rakamlarımızın gidişatına dair asıl belirleyici unsur, Avrupa ekonomisinin bu çatışmadan etkilenme derecesi olacak. Olayı turizm açısından değerlendirmek için erken olduğu görüşündeyim. O bölgelerden gelmesi beklenen turist sayılarında azalma yaşanması sürpriz olmaz. Ancak, bu kaybın boyutları ve diğer coğrafyalardan gelebilecek telafi imkanları ile ilgili net bir tespitte bulunmak için çatışmanın nereye evirileceğini görmek gerekir. Bugünden aşırı karamsar bir moda girmenin lüzumu yok. Ama tabi ki turizmde oluşabilecek her senaryo için alternatif planlar üzerine çalışmalıyız."

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