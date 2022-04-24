Sabah yazarı Gür: Savaş, enflasyonda 8-10 puanlık artışa, cari açıkta 20-25 milyar dolarlık sapmaya neden olacak

Sabah yazarı Nurullah Gür, devam eden Rusya-Ukrayna savaşının Türk ekonomisi üzerinde yapacağı olası etkiye ilişkin "Bu savaş, Türkiye ekonomisi için enflasyonda 8-10 puanlık artışa, cari açık tahmininde ise 20-25 milyar dolarlık bir sapmaya neden olacak gibi gözüküyor" diye yazdı.

Gür, enflasyonla mücadelede maliye politikalarının etkisini yitirmeye başladığını ve artık pozitif reel faiz hamlesi için geç olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

"Merkez Bankası'nın iletişim politikalarını etkin biçimde kullanarak enflasyon beklentilerini yönetmeye odaklanması lazım. İletişim stratejisinde sadece finansal piyasalar değil, reel sektör ve haneler de doğrudan muhatap alınmalı. Merkez Bankası'nın daha inandırıcı yeni hedefler belirleyerek enflasyon hedeflemesinde revizyona gitmesi planlanabilir. Hatta bu revizyon yapılırken, sadece manşet enflasyona değil, dar gelirlilerin tüketim sepetini daha iyi yansıtan ölçütler baz alınarak ikincil hedefler takip edilebilir."

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