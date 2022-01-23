Sabah yazarı Gür: Kurda yakalanan düşük oynaklık korunabilirse, bahar sonu yaz başı gibi enflasyonda kademeli düşüşün ilk emareleri görülebilir

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'de bırakmasının doğru bir karar olduğunu ifade etti. Gür, enflasyondaki yüksekliğe dikkat çekerek " kurda son iki haftadır yakalanan düşük oynaklık korunabilirse, bahar sonu yaz başı gibi enflasyonda kademeli düşüşün ilk emareleri görülebilir. Döviz kurları, enflasyonun düşmesinde belirleyici unsur olacak" ifadelerini kullandı.

Gür, ekonomi yönetiminin fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için yüksek faiz politikasının uygulanmayacağını belirterek "Merkez Bankası zorunlu karşılıklar, vadeli döviz ihalelileri ve doğrudan döviz satım müdahalesi gibi araçlarla bu süreçte rol oynayacak gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

Enflasyona ilişkin yapılan hedeflerinde yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Gür "Enflasyon hedeflemesinde orta ve uzun vadeli hedefleri revize etmeyi ciddi biçimde düşünmeliyiz. Mevcut hedeflere inanan veya onları dikkate alan kimse kalmadı. Yüksek de olsa daha inandırıcı hedeflerle beyaz bir sayfa açmak, enflasyonla mücadele noktasında yeni bir heyecan uyandırabilir" dedi.

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