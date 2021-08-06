Sabah yazarı Güngör: Tarım Bakanlığı'na yapılan siber saldırıda çok önemli veriler hedef alınmış

Sabah yazarı Dilek Güngör, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesine yangınların ardından siber saldırı gerçekleştiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi'ni, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu aradım, ilgilerle konuştum. Gece yarısı gerçekleşen ve 4 saat süren siber saldırıda bakanlığın çok önemli verileri hedef alınmış… Çiftçi Kayıt Sistemi'nden Türkiye'deki hayvancılık varlığına, bitkisel üretim verilerine kadar her şey…" dedi.

Güngör, yazısına şöyle devam etti:

"Hacker'lar bazı makinaları şifrelemiş… Saldırganlar zararlı yazılımla verileri boşaltmaya çalışmışlar… Kurumun içindeki bilgisayarlara enfekte oldukları tespit edilmiş… Bakanlık bilgisayarlarının siber saldırı altında olduğu fark edilmiş… Tarım ve Orman Bakanlığı, BTK, Dijital Dönüşüm Ofisi devreye girmiş… Koordinasyon halinde saldırı girişimi önlenmiş…

Edindiğim bilgilere göre, şu anda herhangi bir veri kaybı yok. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veri saklama merkezinin bakanlığın dışında başka bir yerde olduğu belirtiliyor. Şu anda şifrelenen makinalar kriminal laboratuvarlarda inceleniyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. Siber Suçlarla Mücadele birimleri konuyu yakın takibe aldı.

Dediğim gibi, sonuçta ne çıkar bilmiyorum. Ancak yangın hadiselerinden birkaç gün sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'na böyle bir siber saldırı girişimi yapılıyor olması zamanlama açısından iyice irdelenmesi gereken bir husus…"

TIKLAYIN - Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sistemi hacklendiği ve veriler için fidye istendiği iddia ediliyor