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Ekonomi

Sabah yazarı Güngör: Neymiş, 'Kılıçdaroğlu istemiş de TRT payı ve fon bedeli kalkıyormuş'; bu, AK Parti iktidara geldiğinden bu yana masadaki bir konuydu

Güngör, "Faturada vergi yükü AB'den az" başlıklı bir yazı kaleme aldı

10 Kasım 2021 08:12

Sabah yazarı Dilek Güngör, elektrik faturalarında TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırılmasıyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında,"Tabii, açıklamayı duyar duymaz muhalefet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak işi sahiplenmeye çalıştı. Neymiş 'Kılıçdaroğlu istemiş de TRT payı ve fon bedeli kalkıyormuş.' Halbuki, bu AK Parti hükümetlerinin iktidara geldikleri günden bu yana masalarındaki bir konuydu.

Neden şimdiye kadar beklendi diyebilirsiniz… Enerji fiyatlarının bugünkü gibi yüksek olmaması sanırım geçmişte durumu bu kadar acil kılmamıştı" ifadelerini kullandı. 

Dilek ayrıca, faturada vergi yükünün AB'den az olduğunu yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın. 

TIKLAYIN - TRT payı ve enerji fonunun kaldırılması elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?

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