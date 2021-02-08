Sabah yazarı Güngör: Firari FETÖ’cü Ali Çelik’in şirketleri kurtuldu!

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, “FETÖ’nün finans imamı firari Ali Çelik’in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, beş şirket için kayyumluk kararını kaldırdı. Milyonluk şirketler Çelik’e geri verilecek” ifadesini kullandı.

Güngör, “Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ/ PDY çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Çelik'in hissedarı olduğu Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nde kayyumluk kararını kaldırdı. Mahkeme, FETÖ'nün finans kaynağı Kaynak Holding ile bağlantılı üç şirketle ilgili de benzer bir karar aldı. Böylece, beş şirketin FETÖ davalarında ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan eski sahiplerine devrinin önü açıldı. Halen aktif faaliyette olan beş şirketin bilanço büyüklüğü 60 milyon lirayı buluyor. Kayyumluk kararının kaldırılmasına yönelik talep olmamasına rağmen mahkemenin bu adımı atması da yargı çevrelerince şaşırtıcı bulundu.” değerlendirmesini yaptı.

Güngör yazısında şunları kaydetti:

"Bank Asya'ya yatırılan paraların yurtdışına çıkarılması organizasyonunun mimarı Ali Çelik, örgütün finans imamı olarak biliniyor. Müflis Bank Asya'nın hissedarı olan, Samanyolu TV'de yöneticilik yapan Ali Çelik, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in de bulunduğu çatı davasında sanık… Örgütün üç numaralı kişisi olarak biliniyor. Bu davada, sanıkların birçoğu ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyor. Ali Çelik, FETÖ'nün karargâh olarak kullandığı, kara para aklama merkezi Maltepe'deki Pinhan Restaurant'ın da sahibiydi. Pinhan Restaurant davasında da nitelikli dolandırıcılık suçundan 10.5 yıla kadar hapsi isteniyor. Çelik, Kaynak Holding davasında da sanık… Firari Ali Çelik, halen Londra'da inşaat işleriyle uğraşıyor. 40 milyon liralık malikânede yaşayan Çelik'in Avrupa bankalarında 200 milyon euro parası bulunuyor. Ali Çelik, Londra'da PKK başta olmak üzere Türkiye düşmanı örgütlere ve sözde Sivil Toplum Kuruluşları'na para yardımında bulunmaya devam ediyor."