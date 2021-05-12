Sabah yazarı Güngör: ENAG siyasi bir motivasyonla veri açıklasa, uluslararası denetime tabi olmadığı için sorumlu da tutulmaz

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, TÜİK'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) hakkındaki tartışmalara ilişkin olarak, kaleme aldığı yazısında TÜİK'in haksız sayılmadığını belirterek, "Neden mi? Yanılmıyorsam geçen yıl eylülde ilk enflasyon verisini paylaştılar. 4 ay gözlem yapıp 2020 yıl sonu enflasyonu diye bir şey ortaya attılar. Açıklanan rakam yüzde 36.72... Ülkede hayat pahalılığının gerçek bir sorun olduğunu kimse inkar etmiyor. Çarşı, pazar, markette fiyatların genel seviyesindeki artışı da görüyoruz. Ama bu oran ne kadar gerçekçi?" dedi.

Güngör,"Prof. Dr. Veysel Ulusoy, isteyenlere verileri sunduklarını söylüyor. Ben, 2020 yıl sonu enflasyonunu 4 aylık bir araştırmayla nasıl bulduklarını merak ediyorum. Eylül öncesindeki verileri nereden elde etmişler? Bir de şu var... TÜİK uluslararası istatistik kuruluşlarına akredite bir kurum... ENAG resmi bir kurum olmadığı için bildiğim kadarıyla bu tarz bir akreditasyonu yok. Siyasi bir motivasyonla veri açıklasa uluslararası denetime tabi olmadıkları için sorumlu da tutulmazlar. Yanılıyor muyum?" ifadesini kullandı.

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