Sabah yazarı Güngör: En çok sebze-meyve gönderdiğimiz ülkeler savaşa girince bize yaradı!

Sabah yazarı Dilek Güngör, sebzze-meyve fiyatlarındaki yüksek seyrin "Hazine garantili yol ve köprü ile enerji fiyatları"ndan kaynaklandığı görüşlerine ilişkin olarak "Rusya-Ukrayna arasında gerilim tırmanınca sebze-meyve ihracatı durma noktasına geldi. TIR'lar kapıda bekleyince mecbur kaldılar. Meyve sebzenin elde çürümemesi için iç piyasaya boca ettiler. Arz artınca fiyat yüzde 50'ye yakın düştü." dedi.

Güngör, Alanya halinin internet sitesindeki verilere göre; domatesin en ucuz 2,5 TL, elmanın 2-3 TL, patlıcanın 4 TL, salatalıkların 1,8 TL olduğunu bu ürünlerin geçen hafta domateste 5 TL, salatalıkta 9 TL, patlıcanda 10 TL olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Hakikaten ne oldu? Bir anda gaza indirim mi geldi, otobanlar beleş mi oldu, bedava mazot mu dağıtıldı?

Yok tabi ki… Dedim ya, en çok yaş meyve-sebze gönderdiğimiz ülkeler -Rusya ve Ukrayna- savaşa girince bize yaradı!

Rakamlar ortada: 2021'de 3 milyar 83 milyon dolar yaş meyve-sebze ihracatı yapılmış. Bunun 1 milyar doları Rusya'ya, 288 milyon doları Almanya'ya, 234 milyon doları Irak'a, 216.7 milyon doları Ukrayna'ya, 208.7 milyon doları Romanya'ya…

Demek ki, ihracat kapısı kapanınca tüketiciye yaradı."

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