Sabah yazarı Güngör: Düşük faiz veren ülkelerde yaşayan gurbetçiler kur korumalı mevduatla epeyce ilgileniyor

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, kur korumalı TL mevduat hesabına gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiğini öne sürdü. Güngör, Hollanda'da yaşayan akrabasıyla yaptığı bir görüşmeyi aktararak "Hollanda'da yaşayan kuzenim aradı. Telefonu açar açmaz 'kur korumalı TL mevduat hesabı'yla ilgili soru yağmuruna tuttu. 'Ne yapacaksın' dedim. Meğer parasını 'kur korumalı TL mevduat hesabı'na yatırmayı planlıyormuş. Orada faizler düşük olduğu için elindeki birikimini böyle değerlendirmeyi düşünüyormuş" dedi.

Güngör yazısının devamında şunlar aktardı:

"Telefonu kapattıktan sonra yanımdaki arkadaşa anlattım. Onun da akrabası ABD'de yaşıyormuş. Oradaki Türk bankasına gidip 'kur korumalı TL mevduat hesabı' açtırmış. Anlaşılan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda ya da ABD gibi mevduatlarına düşük faiz aldıkları ülkelerde yaşayan gurbetçiler bu yeni ürünle epeyce ilgileniyor. Bu ilginin rakamsal boyutunu henüz öğrenemedim. Ama belli ki, yeni ekonomik model işe yaracak…"

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