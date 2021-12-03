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Ekonomi

Sabah yazarı Güngör: Dün Berat Albayrak için yapmaya çalıştıklarını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan için deniyorlar

"Sizce bu tesadüf mü? Tabii ki, değil"

03 Aralık 2021 09:13

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde muhalefetin "Albayrak sussun, kur düşer" eleştirilerinin şimdi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak yapıldığını aktardı.

Güngör yapılan eleştirinin algı yaratmak olduğunu öne sürerek yazısında "Şimdi farkındaysanız, aynı koro yine sahnede... Dün Berat Albayrak için yapmaya çalıştıklarını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için deniyorlar. Sizce bu tesadüf mü? Tabii ki, değil.." ifadelerini kullandı.

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