Sabah yazarı Güngör'den iddia: Türkiye'deki bazı büyük şirketler yurt dışına para kaçırıyor; MASAK inceliyor

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Türkiye'de bazı büyük şirketlerin yurt dışına TL cinsinden para çıkardığını ve bu paranın yurt dışındaki bankalar tarafından Türkiye'ye karşı manüpilatif amaçla kullanıldığını iddia etti.

Güngör "son dönemde bizim Brütüs'lerin (yine aynı isimler) o çetelere her an kullanacakları TL'yi park etmeye başladığını duyuyorum. Hani derler ya, körün istediği bir göz, bunlar veriyor iki göz... O hesap... Hem de öyle az buz rakamlar değil… Şirketler arasında Türkiye'nin dev holdinglerini mi ararsınız, gıdacılarını mı, limancılarını mı, inşaatçılarını mı… Büyükler 500'er milyon TL'nin üzerinde parayı göndermişler Biraz daha küçükler 250'şer milyon TL…" dedi.

Söz konusu şirketlerin listesinin "kabarık" olduğunu öne süren Güngör "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bunları inceliyor. Son dönemde yüksek miktardaki para çıkışlarına bakılıyor." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın