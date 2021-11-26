Sabah yazarı Güngör'den Ali Babacan ve Durmuş Yılmaz'a eleştiri: Bugün ekonominin döviz bağımlığında suçları yok mu?

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ı köşesinde eleştirdi. Güngör, bugün yaşanan düşük döviz rezervi sorunundan iki ismin sorumlu olduğunu öne sürdü. Güngör iki isim için "Bugün ekonominin döviz bağımlığında suçları yok mu? Bol para yağarken rezerv biriktirdiler mi? Ülkenin dış ticaret dengesini bozmadılar mı? Küresel hava azıcık sislendiğinde arabayı uzun süre parka çekmediler mi?" diye yazdı.

Güngör, Babacan'ın ekonomi bakanlığı yaptığı dönemi hatırlatarak " ABD'nin politikaları sonucu canlanan sermaye akımlarını çekmek için yüksek faiz-düşük kur politikasını benimsedi. Ülke sıcak para cenneti oldu. Dış borç arttı, sürdürülemez finansal istikrarsızlık oluştu" dedi ve dövize bağımlılığı azaltacak politikaları uygulamadığını ekledi.

Güngör, Durmuş Yılmaz'ın Başkanlığı dönemine ilişkin ise yazısında ABD'nin faiz artış sinyali verdiği zaman 2 milyardan fazla döviz sattığını ve kuru düşüremeyince faizleri 4 puan artırarak uzun süre düşürmediğini dile getirdi. Güngör, "Yüksek faiz düşük kur dış ticaret dengesini bozdu, cari açık sorunu arttı. İşsizlik yükseldi, fatura reel sektöre çıktı" diye devam etti.