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Ekonomi

Sabah yazarı Güngör: Asgari ücretten vergi alınmazsa devlet 20.5 milyar TL gelirden feragat edecek; bu çok büyük bir fedakarlık

"Son 19 yılda asgari ücret enflasyonun üzerinde zamlandı"

12 Kasım 2021 08:46

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, asgari ücretten vergi alınmaması durumunda 20.5 milyar TL Hazine gelirinden feragat edileceğini ifade etti. Güngör, asgari ücretten SGK prim, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası payı olmak üzere 752 TL kesildiğini ifade ederek "bu milyonlarca çalışan için devletin büyük fedakarlık yapması demek. Hükümet vergi almaktan tamamen vazgeçerse çalışanların maaşında açıklanacak zam oranı dışında 214 TL'lik bir artış daha yapılmış olacak" dedi. 

Güngör, ayrıca son 19 yılda belli dönemler dışında asgari ücret zammının enflasyonun üzerinde zamlandığını aktardı.

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