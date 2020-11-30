Sabah yazarı Güngör: Albayrak’ın kredi genişlemesi adımları sayesinde oldu

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyümesini değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde banka kredilerini artırma yönünde atılan adımlara dikkat çekti.

Güngör Twitter paylaşımında, “Eski Bakan Berat Albayrak’ın kredi genişlemesi adımları çok tartışıldı. Ama bugün açıklanan büyüme rakamlarına bakılırsa, bunlar, sabit sermaye oluşumu (yatırımlar) artışını tarihin en yüksek rakamına ulaştırmış. (% 22.5.) Krediler yatırım sağlamış. Büyümenin sürekliliği için önemli” dedi.