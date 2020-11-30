T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sabah yazarı Güngör: Albayrak’ın kredi genişlemesi adımları sayesinde oldu

30 Kasım 2020 11:42

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyümesini değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde banka kredilerini artırma yönünde atılan adımlara dikkat çekti.

Güngör Twitter paylaşımında, “Eski Bakan Berat Albayrak’ın kredi genişlemesi adımları çok tartışıldı. Ama bugün açıklanan büyüme rakamlarına bakılırsa, bunlar, sabit sermaye oluşumu (yatırımlar) artışını tarihin en yüksek rakamına ulaştırmış. (% 22.5.) Krediler yatırım sağlamış. Büyümenin sürekliliği için önemli” dedi.

ETİKETLER

Dilek Güngörekonomik büyümeberat albayrak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24