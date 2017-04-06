Sabah yazarı: FETÖ, her 'hayır'a 50 dolar mı verecek!

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'in, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'hayır' oyu kullanan her vatandaşa 50 dolar vereceği yolundaki iddiayı aktardı. "Dedikodu mu gerçek mi belli değil? ABD ve Almanya'nın da büyükşehirlerde 'hayır' oyu için kesenin ağzını açtığı iddia ediliyor" diyen Ramoğlu, "Böylesine asılıyorlar referanduma? Gözlerini karartmışlar demek ki" görüşünü dile getirdi.

Ersin Ramoğlu'nun "FETÖ her ‘hayır’a 50 dolar mı veriyor?" başlığıyla yayımlanan (6 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Referanduma 10 gün kaldı…

CHP lideri 'hayır' çıkması için yalan ve iftira dahil her yolu deniyor…

Uyanık milleti yalanlarla kandıracak.

Buna rağmen 'hayır'lar azalıyor.

Gülen devreye girmiş.

Oy başına 50 dolar verecekmiş.

Dedikodu mu gerçek mi belli değil?

ABD ve Almanya'nın da büyükşehirlerde 'hayır' oyu için kesenin ağzını açtığı iddia ediliyor.

Böylesine asılıyorlar referanduma?

Gözlerini karartmışlar demek ki...

Halk oylaması CHP, PKK, FETÖ ve HDP için de ölüm kalım meselesi oldu.

Korkuyorlar.

Hepsi sandıktan 'hayır' çıksın istiyor.

Fetullah Gülen ve ABD acayip bastırıyor.

Yarım kalan darbeyi sandık sayesinde tamamlayacaklar.

Hepsi 16 Nisan'ı bekliyor.

Haini, puştu, düşmanı sandıkların açılacağı saatlere odaklandı.

Silahları bile hazır.

Molotoflar, misketli kuş lastikleri ve taşlar.

Kazara 'hayır' çıkarsa ortalığı yakacaklar.

CHP'li Hüsnü Bozkurt'un, Uğur Dündar'ın küfürbaz programında 'evet'çilere öfke kusması, onları Yunan'a benzetmesi artistliğinden değil yani.

Benzer ifadeleri Deniz Baykal'ın kullanması da öyle.

Sinsi bir planları var.

Sandıkların açıldığı ilk saatlerde 'hayır' oylarının önde çıkması halinde CHP'nin militan kesimi ile PKK, FETÖ ve DHKPC'liler isyan için sokağa dökülecektir.

***