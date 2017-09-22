Sabah yazarı: FETÖ, Apple'ı da kazıkladı!

Sabah yazarı Dilek Güngör, Amsterdam& Partners'ın (LLP) sahibi Robert Amsterdam'ın "Aldatma İmparatorluğu /Empire of Deceit" isimli kitabında Gülen cemaatinin Apple'ı dolandırdığı iddiasının yer aldığını aktardı.

"Massachusetts eyaletindeki FETÖ okulu Hampden Charter School of Science devlet desteğiyle 2.75 milyon dolara aldığı okul binasını 2012'de 10.5 milyon dolara Apple'a satmış.

Yazdıklarım kitaptan minik bir detay" diyen Güngör, sözlerine şöyle devam etti:

"İçinde eyalet eyalet hangi okulda ne dolaplar çevrildiği anlatılıyor. Bence kitabı Türkler'den önce ABD'de vergi verenlerin okuması gerek. Çünkü, ödedikleri vergilere FETÖ çöküyor."

Dilek Güngör'ün "FETÖ, Apple'ı nasıl kazıkladı" başlığıyla yayımlanan (22 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Vallahi şaka filan yapmıyorum. Bilgiler Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) uluslararası faaliyetlerini soruşturan ünlü hukuk bürosu Amsterdam& Partners'ın (LLP) sahibi Robert Amsterdam'ın "Aldatma İmparatorluğu /Empire of Deceit" isimli kitabında var. 652 sayfalık kitap 13 Eylül'de piyasaya çıktı. Türkçesi henüz yok ama isteyen Amsterdam'ın koyduğu internet sitesinden İngilizcesine bakabilir.

Kitapta, FETÖ'nün ABD'deki 27 eyalette kurduğu 200'e yakın charter okul üzerinden illegal yollarla yılda 750 milyon dolar gelir kazandığı anlatılıyor.

İllegal yöntemler arasında ABD'de vergi veren vatandaşların paralarıyla oluşturulan devlet fonları, şüpheli gayrimenkul çalışmaları, H1B visa programı (nitelikli göçmen vizesi) sıralanıyor.

Detaylara gelirsek...

H1B visa programı ABD'de bulunmayan nitelikli personel alımında kullanılan bir göçmenlik vizesi. Misal, Silikon Vadisi'ne Hindistan'dan getirilecek yazılımcıya bu vize veriliyor. FETÖ'cüler bu programı suiistimal etmiş. "Matematikçi ve fizikçiye ihtiyacımız var" denilerek 6.500'ün üzerinde FETÖ'cü öğretmen (niteliği tartışılır) bu yolla ülkeye sokulmuş. Hatta kitapta öyle detaylar var ki, bu vizeyi Google'dan bile daha fazla kullandıkları yazıyor. Şüpheli durum Donald Trump'ın da dikkatini çekmiş olacak ki, bu vize programında hızlı onay sürecinin kaldırılmasını istiyor.

Gelelim Apple meselesine...

FETÖ'nün charter okulları ABD'de 'kâr amacı gütmeyen kurum' statüsünde. Bu statüyle devletten fon alabiliyorlar. Örneğin, charter okullarının üzerinde kendi adamlarına yine şirketler kurdurtmuşlar. O şirketler üzerinden ABD'de gayrimenkul ediniyorlar. Bunun için devletten para alıyorlar. Daha sonra o binaları kendi okullarına kiraya veriyorlar. O okullar da Ekonomik Gelişim Otoritesi'nden kira desteği alıyor. Yani ABD eğitim sistemi ve vergi verenlerin paraları FETÖ'nün kasasına gidiyor.

Apple'ın bir eğitim şirketi de bu yolla kazıklanmış. Massachusetts eyaletindeki FETÖ okulu Hampden Charter School of Science devlet desteğiyle 2.75 milyon dolara aldığı okul binasını 2012'de 10.5 milyon dolara Apple'a satmış.

Yazdıklarım kitaptan minik bir detay...

İçinde eyalet eyalet hangi okulda ne dolaplar çevrildiği anlatılıyor. Bence kitabı Türkler'den önce ABD'de vergi verenlerin okuması gerek.

Çünkü, ödedikleri vergilere FETÖ çöküyor!