Sabah yazarı: Fethullahçı robotları koruyan AK Parti'li de olsa vatan hainidir

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "FETÖ tehlikesi sürüyor" başlığıyla yayımlanan (26 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Türkiye toplumu ve medyası olarak belki ilk kez bu kadar bir bütün olabildik FETÖ olayında. Türk medyasında aktör olan hepimizin vazifesi bu birlik ortamını bozmamaktır. Ülkemiz için bu zorunludur.

Geçmişten kalan ayrılıkları kaşıyarak bölünmemiz sadece FETÖ'nün işine yarar.

Şu an hâlâ FETÖ tehlikesi geçmiş değil.

Hepimiz FETÖ'ye odaklanmalıyız diğer tüm konular tali durumdadır...

***

Unutmayalım ki benim 4 ay önce yazdığım alçak F-16 pilotları ülkemizi ve halkımızı bombaladılar. Türk uçaklarıyla Türk ordusunun üniformasıyla Türk halkı bombalandı.

Çünkü bunlar insan değil robotturlar...

***

Fetullahçı şerefsizlerin vatan duygusu yoktur. Sadece Fetullah'a tapmak vardır bu robotlarda...

***

Taptıkları Fetullah denen şizofren psikopat bu F-16 pilotu kılıklı ruhsuz robotlara yani Fetullah askerlerine "bombalayın" dedi ve bunu aynen yaptılar...

***

Şu an Fetullahçı robotlar her yerdeler ve ellerinde TSK envanterinden çalınmış binlerce silah ve bomba var...

***

Hâlâ tehdit geçmiş değildir hâlâ bu Fetullahçı alçaklar ölüm saçabilirler her yere. O sebeple acil ve çok sert önlemler alınmalıdır...

***

Bu robotlar görüntüde öğretmen olabilir, gazeteci olabilir, bakkal olabilir, manav olabilir, asker olabilir, polis olabilir, akademisyen olabilir, memur olabilir, işçi olabilir, işadamı olabilir ama neticede bunlar bir emirle kendini çarşı ortasında patlatacak teröristtirler ve istisnasız hepsinin enterne edilmesi şarttır...

***

Eğer acırsanız 15 Temmuz'daki gibi acınacak hale gelirsiniz...

***

Eğer merhamet ederseniz 15 Temmuz'daki gibi büyük maraz doğar. Her zaman merhametten maraz doğmuştur Fetullah konusunda...

***

Bu ülkenin gerçek hâkimleri, savcıları ve polisleri bu mücadeleyi en sert ve tavizsiz biçimde sürdürmezse Türkiye 15 Temmuz'dan çok daha beter kaos günleri yaşar...

***

Şunu bütün AK Parti'ye yakın iş camiası ve özellikle Fetullahçı işadamlarıyla kanka olanlar öğrensin ki bu Fetullahçı robotları hâlâ korumaya çalışan her kişi vatan hainidir ve tutuklanacaktır...

***

AK Partili de olsa hükümetten de olsa adı soyadı kim olursa olsun vatan hainidir.

Türk güvenlik ve yargı güçlerinin Fetullahçı robotlara yönelik operasyonlarını kim durdurursa vatan hainidir...