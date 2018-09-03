Sabah yazarı: Erzurum ve Sivas kongrelerini Atatürk toplamadı

Sabah yazarı Engin Ardıç, dün Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in AKP'nin iktidara geldiği tarihten başlayarak bugüne kadarki ayları tek tek yazmasına tepki olarak bir yazı kaleme aldı. Atatürk'ün doğuşundan itibaren bazı önbemli tarihlere köşesinden yer veren Ardıç, "Mayıs'ın 19'u... Atatürk Samsun'a çıktı... Erzurum ve Sivas kongrelerini topladı.

(Bunlar zaten toplanacaklardı ama Atatürk toplamış olsun, zarar yok, cumhuriyet kuşakları öyle bilsinler.)" diye yazdı.

Ardıç'ın "Yıl 1881..." başlığıyla (3 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Atatürk doğdu...

Selanik'te...

Babası Ali Rıza Efendi...

Annesi Zübeyde Hanım...

1915... Çanakkale...

Yıl 1919...

Aylardan mayıs...

Mayıs'ın 19'u...

Atatürk Samsun'a çıktı...

Erzurum ve Sivas kongrelerini topladı.

(Bunlar zaten toplanacaklardı ama Atatürk toplamış olsun, zarar yok, cumhuriyet kuşakları öyle bilsinler.) Ankara'ya geçti...

Yıl 1920...

23 Nisan...

TBMM açıldı.

Yıl 1921...

Birinci İnönü...

6 Ocak...

İkinci İnönü...

23 Mart...

Derken Sakarya...

23 Ağustos...

Geldi 1922...

Büyük taarruz...

26 Ağustos...

Büyük zafer...

30 Ağustos...

İzmir'in kurtuluşu...

9 Eylül...

Sonra 1923...

Lozan...

24 Temmuz...

Cumhuriyet kuruldu...

29 Ekim...

Devrimler...

1938...

Atatürk ölmedi...

Dolmabahçe'de...

Çok partili hayata geçiş...

Ve de bir daha iktidara dönemeyiş...

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Bunları bu şekilde yazıyorlar, "köşe yazısı" oluyor.

Biz eşek olduğumuz için bilemedik.