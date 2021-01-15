Sabah yazarı:  Erdoğan hem Biden yönetimi ile hem de AB ile yeni bir ilişki tarzını arıyor

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Doğan, "Dünya siyasetinin yeni bir döneme girdiğinin farkında olan Erdoğan hem Biden yönetimi ile hem de AB ile yeni bir ilişki tarzını arıyor" görüşünü savundu.

Duran yazısında, "Salı günü AB büyükelçileri ile yaptığı konuşmada Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğunu tekrar vurguladı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın tarihinin birlikte yazıldığını ve yazılmaya devam edeceğini hatırlattı. Avrupalı siyasetçilerin Yunanistan ve GKRY'nin dar çıkarlarına teslim olmadan, ortak aydınlanmış menfaati görerek cesaret göstermesini istedi. Türkiye tarafında reform ve yeni sayfa iradesi var, aynı iradenin AB tarafında olup olmadığı henüz net değil. Merkel'in siyasete vedaya hazırlandığı, Macron'un liderlik denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı bir dönemde, AB, Biden Yönetiminin transatlantik ittifak politikasını bekliyor. Halbuki kendi Türkiye ve Rusya politikasını revize ederek Biden ile masaya otururken daha iddialı bir yeni politika şekillendirebilirler. Erdoğan'ın bölgesel aktörlerle yeni sayfa açma hamlesi de devam ediyor." ifadesini kullandı.