Sabah yazarı Engin Ardıç: Engin Özkoç ve Özgür Özel ciddiye alınacak adamlar değil ama Canan Hanım tehlikeli bir kadın

Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü yazısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tartışma konusu olan, "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğini, hatta bir sistem değişikliğini görüyorum" sözlerini değerlendirdi.

CHP'lileri 'sertleşmekle' eleştiren Ardıç, "Engin Özkoç ve Özgür Özel ciddiye alınacak adamlar değil ama Canan Hanım tehlikeli bir kadın" dedi. Ardıç yazısının devamında şunları kaydetti:

Canan Hanım, savcılıkta ifade verdikten sonra ayağının tozuyla çıktığı bir amigo kanalında söyledi, "erken seçimle veya başka bir şekilde" iktidar devrilecekmiş. Bu yalnız bir iktidar değişikliği değil, bir sistem değişikliği olacakmış. Yani seçimi kazanacaklar, anayasayı değiştirecekler, parlamenter sisteme geri dönecekler. Tamam, anladık. Haklarıdır, söylerler. Kazanırlarsa yaparlar.

Tayyip Erdoğan onların istediği zaman ve zeminde erken seçime gider (umutlarından biri de bu), kaybeder, onu da anladık. Hayal kurmaktan vergi almıyorlar, istedikleri gibi düşlesinler. Fakat ne demektir "veya başka bir şekilde"? Ne demektir Canan Hanım? Hangi şekilde?

Kimsenin tanımadığı "Althusserci" entellerimizin satmayan dergilerinde söylemiş oldukları gibi "gerekirse demokrasi dışı yollardan" mı? İşe bakın, tam da aynı sıralarda İstanbul Belediyesi dergimsi-kitabımsı bir şey yayınlıyor ve demokrasinin sandıktan ibaret olmadığını söylüyor... Nedir hesabınız?

Yalnızca kendi tayfanıza moral vermek için mi yapıyorsunuz bunu? Yoksa usul usul bir şeyler mi hazırlanıyor? Yeni bir Gezi ayaklanması mı? Ezilirler ve bu da muhalefete yeni bir yaygara fırsatı sağlar. Çoluğu çocuğu bunun için mi yakacaksınız? Ordudan yeni bir hareket mi bekliyorsunuz?

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