Sabah yazarı Engin Ardıç: 15 Temmuz gecesi bir tek CHP'li sokağa çıkıp da kendini tankın önüne attı mı?

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, demokrat ve aydın geçinenlerin yarın darbe olsa zil takıp oynayacağını belirterek, "15 Temmuz gecesi bir tek CHP'li sokağa çıkıp da kendini tankın önüne attı mı?

Tam tersine çoğu ellerini ovuşturdu, "Tayyip gidiyordu"... FETÖ darbesini de Atatürkçü sandı birçok ahmak!" diye yazdı.

Engin Ardıç, 27 Mayıs'ta CHP'yle 'iltisaklı' bütün gazetecilerin ve yazarların bayram ettiklerini savunduğu yazısında, "Henüz bunamadık, çocuktum ama babamın eve aldığı bütün gazeteler hatırımda.

Daha taze örnek istiyorsanız, Altan Öymen'in utanç verici anılarını okuyunuz. 12 Mart'ta keza... Memur gazetesinin utanç verici başlıklarını ve yayınlanan sefil yazıları dün gibi hatırlıyorum. Birçok ahmak, ordunun yeni bir hükümet kurmasını ve muhtırada öngörülen "Atatürkçü reformları süratle tahakkuk ettirmesini" bekliyordu..." ifadelerini kullandı.

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