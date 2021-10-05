Sabah yazarı Duran: Türkiye'nin yakın dönemde Rusya ile gelişen ilişkilerini eleştirenler bugün eski ittifakları çatırdatan yeni ittifak arayışında

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, "Türkiye'nin yakın dönemde Rusya ile gelişen ilişkilerini eleştirenler bugün eski ittifakları çatırdatan yeni ittifak arayışında" görüşünü savundu.

Duran yazısında, " Fransa, Yunanistan ile yaptığı yeni savunma anlaşması üzerinden kendini teselli ediyor. Yunanistan'daki 'Türkiye korkusunu' kullanarak ağır borç yükü altındaki bu ülkeye silah satmaya devam ediyor. Hem Macron hem de Yunan Başbakanı Miçotakis, bu anlaşmanın 'Avrupa'nın stratejik bağımsızlığını' güçlendirdiği görüşünde. NATO ittifakı içerisindeki Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bu duruşu 'ittifakları çatırdatan yeni ittifak' örneği." düşüncesini dile getirdi.

Duran şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Avrupa ülkelerini rahatsız edecek bu yaklaşımın NATO içindeki krizi büyütme riski ortada. Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika'da Türkiye ile rekabette zorlanan Macron, Avrupa "savunma özerkliğini" bahane ediyor. Halbuki Avrupa'nın geleceği Rusya ve Türkiye ile iş birliğinden geçiyor, sürtüşmeden değil.

Seçim dönemi hırçınlığı ile Macron, Cezayir'in de tepkisini çekti. "Cezayir tarihi Türkiye etkisiyle tamamen yeniden yazıldı. Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor. Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı? İşte mesele bu." deyiverdi. Hırçın, eski sömürgeci büyük güç olarak Fransa küresel düzlemde yaşadığı itibar ve güç kayıplarını Türkiye'ye sataşarak toparlamaya çalışıyor. Yükselen güçler arasında Türkiye'nin rekabetçi profili ise giderek güçleniyor. Türkiye'nin yakın dönemde Rusya ile gelişen ilişkilerini eleştirenler bugün eski ittifakları çatırdatan yeni ittifak arayışındalar."