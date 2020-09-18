Sabah yazarı Duran: Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birlikte CHP'yi yeni bir dönüşüme taşıyor

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demesinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Her şeyden önce CHP içinde 'sahici bir sancı' söz konusu. İktidarın işine yarar diye derinlerdeki yakıcı bir hesaplaşma baskılansa da meselenin üstünü örtmek mümkün değil. Zira kurucu lideri Atatürk olan CHP, bugün 'hangi Atatürk' gündemi ile 'ideolojik dönüşümünün yönünü' tartışıyor." görüşünü savundu. Duran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun birlikte CHP'yi yeni bir dönüşüme taşıdıklarını öne sürdü.

Duran, "Bülent Ecevit 'Ortanın solu' ideolojisi ile tek parti döneminde kalma CHP'yi dönüştürmüştü. Şimdi bence Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birlikte yine CHP'yi yeni bir dönüşüme taşıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun sağ isimleri aday gösterme ve bütün muhalefet partilerini bir araya getirme gayretindeki pragmatizmi ile Kaftancıoğlu'nun HDP'nin hassasiyetlerine hitap eden ideolojik sertliği birbirini tahkim ediyor. Her ikisi de CHP'yi geniş bir ittifaka hazırlıyor. Bu sebeple kimi CHPlilerin tepkisine rağmen Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na sahip çıkıyor. Zira O, Deniz Baykal'ın CHP'sinden bugünkü CHP'ye geçişin ikinci aşamasını temsil ediyor" ifadesini kullandı.

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