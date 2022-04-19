Sabah yazarı Duran: Hayat pahalılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği azaltmıyor

Sabah yazarı Burhanettin Duran, "Hayat pahalılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği azaltmıyor. İttifak siyaseti tek başına seçimi kazandırmaz. Uluslararası gelişmeler (Ukrayna krizi dahil) Cumhur İttifakı'nın lehine" görüşünü savundu.

Duran yazısında, "Muhalefetin çetin bir gündemi var. Yeni seçim yasasından sonra hem muhalefet partileri hem de akıl verenleri hummalı şekilde senaryoları çalışıyorlar ve nasıl bir ittifak yapısı oluşturulmalı üzerine kafa yoruyorlar. Kimin ortak aday olabileceği polemiklerinin inip çıkan borsasında geçiş dönemi ve ortak bir siyasi program üzerine arayışlar var. Uyarılar peş peşe geliyor. Hayat pahalılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği azaltmıyor. İttifak siyaseti tek başına seçimi kazandırmaz. Uluslararası gelişmeler (Ukrayna krizi dahil) Cumhur İttifakı'nın lehine. Bütün bu uyarılarla dolu gündemin zor sorusu 'ekonomik sorunlara rağmen 6'lı masanın neden heyecan oluşturmadığı.' Yani 'mayanın' neden tutmadığı." ifadesini kullandı.