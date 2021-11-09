Sabah yazarı Duran: Akşener'in çelişkisi...

Sabah yazarı Burhanettin Duran, CHP'nin ve İyi Parti'nin son dönemdeki dinamiklerini ele aldığı yazısında, "Milliyetçi-mukaddesatçı kesimleri önceleyen Akşener ve partilileri, CHP'nin HDP ile yakınlaşmasını sahada görüştükleri seçmene anlatamıyor. Zira CHP'nin HDP ile yakınlaşmasına dair tabanına kendisini anlatabileceği bir söylemi yok. Nitekim Akşener, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırdığı pozisyonuna geri döndü. Akşener'in çelişkisi net. İP, merkez sağ oylara iddialı şekilde yönelirken farklı seçmen kesimlerine ulaşmak için çok katmanlı ve muğlak bir söylem kullanıyordu. HDP ve milli güvenlik konularındaki gerilimlerden kaçıyordu. Artık CHP'nin HDP ile yakınlaşması, terörle mücadelenin derin geçmişi olan bir ülkede politika tercihlerindeki muğlaklıkla geçiştirilemez.

İlginçtir bu zorlamayı yapan CHP oldu. Sahada önce "burası Kürdistan" çıkışıyla sıkıştırılan İP, en sonunda patlayıverdi. İP Başkanvekili Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesinden bahsediyorum. İP'in yaşadığı bu sıkışmanın arkasında CHP'nin tezkereye hayır demesi ve HDP ile yakınlaşması bulunuyor. Akşener'in ulaşmaya çalıştığı seçmen kitlesi için tezkere ve HDP meselesi varoluşsal önemde. CHP'nin milliyetçilik anlayışındaki başkalaşım, milli güvenlik ve egemenlik konularında Akşener'i sıkıntıya sokuyor. Türkkan'ı 'makamdan çekmekle' bu sıkışmışlıktan çıkılamaz. Akşener'in Kılıçdaroğlu karşısında düştüğü ikincil konum, merkez sağın ilk partisi olma iddiası ile hiç bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı. Yazının tamamı için tıklayın.