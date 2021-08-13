Sabah yazarı Duran: Afganlıların gelişi engellenirken, Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandırmak için yeni adımlar atılmalı

Sabah yazarı Burhanettin Duran, Afganistan'dan gelen sığınmacıların ardından yeniden gündeme gelen sığınmacı meselesiyle ilgili olarak "yapılması gerekenleri" sıralarken, "Afganlıların gelişi engellenirken, Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandırmak için yeni adımlar atılmalı" dedi.

Duran, şu ifadeleri kullandı:

1- Afganistan'dan gelen göç dalgasının kısa süreli olmayacağı öngörüsüyle yeni bir entegre politikası oluşturulmalı.

2- Suriyeli sığınmacılar ile Afganistan'dan gelen yasadışı göçün birbirinden bağımsız olduğu kamuoyuna anlatılmalı.

3- Kabil Havalimanı'nı açık tutma rolü ile yasadışı göçünün engellenmesi birlikte değerlendirilmeli.

4- Afganistan'ın derin bir iç savaşa sürüklenmemesi ve milyonların yollara dökülmemesi için diplomatik katkı verilmeli. Merkezi hükümet, yerel aktörler ve Taliban ile görüşülerek uzlaşıya varılması için çaba sarf edilmeli.

5- Ülkemize yasadışı göçü durdurmak için İran sınırında çok sıkı güvenlik tedbirleri uygulanmalı.

6- Tahran ile göç dalgasının İran'da karşılanması için iş birliği yapılmalı.

7- Muhalefet partilerinin genel başkanları sığınmacı/kaçak göçmen konusunu istismar etmeyi terk etmeli. Bu mesele seçim kazanmak için kullanılırsa herkesi yakacak tehlikeli bir sarmala dönüşür.

8- Sığınmacılara yönelik saldırı ve ayrımcılığın suç olduğu sıklıkla vurgulanmalı. Güvenlik güçlerinin yerini bireylerin ya da kalabalıkların alamayacağı hatırlatılmalı.

9- Afganlıların gelişi engellenirken, Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandırmak için yeni adımlar atılmalı. Güvenli bölgelerin idari, askeri ve ticari yapısı yeniden ele alınmalı. Suriyeli siyasi aktörler güçlendirilmeli.

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