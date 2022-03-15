Sabah yazarı Donat: Ordu'da sokağın gündemi ekonomi

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, ziyaret gerçekleştirdiği Ordu'nun gündeminde ekonominin olduğunu yazdı.

Donat yazısında, "Anket... Seçim... Siyaset... 2023... Partiler... İttifaklar... Ordulu ne diyor? 'Çarşının-sokağın' gündeminde bunlar yok. 'Gündemde ne var?' diye soruyoruz. Esnaf, 'Başkan yanıt versin' dercesine Ziver Şahin'e bakıyor... Ticaret Borsası Başkanı. Ziver Başkan, 'Bizim siyasetimiz ekonomi' diye konuşuyor: Savaş bizi etkiliyor... Ukrayna ve Rusya'ya ihracat durdu... Böyle bir süreçte siyaset, seçim konuşulur mu?" ifadesini kullandı.