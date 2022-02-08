Sabah yazarı Donat: Kars’tan Erdoğan’a ‘mesaj’ var

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Kars’taki vatandaşların Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Türkiye ile Ermenistan arasındaki Akyaka Sınır Kapısı açılsın." mesajının olduğunu yazdı.

Donat yazısında, "Önce, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Hanımefendi'ye, 'Geçmiş olsun' diyelim... 'Acil şifalar' dileyelim. Sonra da... Kars'ın... Ardahan'ın... Bölgenin... Başkan Erdoğan'a "mesajını" iletelim. Bu coğrafyada yaşayanlar, 'Ermenistan ile ilişkilerdeki gelişmelerden' memnun. 'Karşılıklı uçak seferlerinin' başlaması, herkesi sevindirmiş. Turizmci... Otelci... Esnaf... Bölge insanının, Başkan Erdoğan'dan beklentisi: 'Türkiye ile Ermenistan arasındaki Akyaka Sınır Kapısı açılsın.' Mini anket: Ey Karslı... Ardahanlı... İsteyin, Erdoğan'dan ne isterseniz. Acil şifalar dilirem... Ermenistan kapısını açmasını istirem." ifadesini kullandı.