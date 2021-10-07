Sabah yazarı Donat: Bahçeli, MHP'li adaylardan yüksek oy alanı seviyor, kişisel servetinden ödüllendiriyor

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a Mercedes marka otomobil hediye ettiğini yazdı.

Donat yazısında, "Devlet Bahçeli, MHP'li adaylardan, 'Çalışanı, yüksek oy alanı' seviyor, ödüllendiriyor. Ödül, 'Parti kasasından' değil Devlet Bey'in, 'kesesinden, kişisel servetinden.'" ifadesini kullandı.

Donat şunları kaydetti:

Bahçeli... Yerel seçimde en yüksek oyu (Yüzde 55) alan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a dedi ki:

Garajımdaki iki Mercedes'ten birini sana vereceğim... "Sarı" Mercedes'i mi istersin, "Ördek başı yeşili" Mercedes'i mi?

Özyavuz... "Liderinin" elini öptü..."Düşünmeniz bile benim için büyük onur" dedi... "Hediyeye hiç gerek yok" diye devam etti. Devlet Bahçeli ısrarlıydı... Ve Özyavuz'un ağzından, "Ördek başı yeşili" sözleri çıktı. 06 DB 009 plakalı... "1977 Mercedes." Bebeğe bakar gibi bakılıyor. Özyavuz, "Binmiyor", ama her gün, "Yıkatıyor, temizletiyor... Üzerinde tek bir toz tanesi bile olmamasını" istiyor. Merak ediyoruz... "Diğeri" kime kısmet olacak? Sarı Mercedes."