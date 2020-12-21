Sabah yazarı Donat: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek hastanedeyken, ‘ondan boşalacak koltuk için’ adaylığa hazırlananların hepsini isim isim biliyor

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastanede Koronavirüs tedavisi görürken, 'ondan boşalacak koltuk için' adaylığa hazırlanan isimleri' bildiğini yazdı.

Donat bugünkü yazısında, "Bunlar Böcek'le, 'Aynı partiden' olanlar. Muhittin... Hepsini biliyor... İsim isim... 'İçinde derin acı.Dünü unutma... Ama 'Takılıp kalma' Yarayı kaşımanın anlamı yok... 'En iyisi unutmak.' Dedik ki: Aldırma gönül aldırma... Düne takılıp kalma... Ama dostlarını da iyi tanı. Böcek... Dedi ki: Allah'a sığınıyorum... Mevlana'nın dediğine uyuyorum... 'Dün dünde kaldı cancağzım, bugün yeni şeyler söylemek lazım." ifadesini kullandı.