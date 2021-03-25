Sabah yazarı Donat: AK Parti, kongre işini çok iyi biliyor; oturma düzeni, sağlık ve güvenlik önlemleri en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, dün gerçekleştirilen AKP kongresine ilişkin olarak, "AK Parti, kongre işini çok iyi biliyor. Salonun dışı, içi, oturma düzeni, sağlık ve güvenlik önlemleri, afişler, ses ve ışık sistemleri, görsellik en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş" görüşünü savundu. AKP'nin dünkü kalabalık kongresinde Koronavirüs tedbirlerine uyulmaması eleştirilmişti.

Donat yazısında, "Büyük Kongre... Manifesto... 2023 hedefi... Geçmişten geleceğe vizyon... Yapılanlar ve yapılacaklar... Yeni yönetim kadrosu... Bir kongre daha sona erdi. AK Parti... Kongre işini çok iyi biliyor... Salonun dışı... Salonun içi... Oturma düzeni... Sağlık ve güvenlik önlemleri... Afişler... Ses ve ışık sistemleri... Görsellik... En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Ve... Selamlama... Hayli ilginçti. Tayyip Bey, ilk kez farklı bir selamlamayla konuşmasına başladı. Tek tek... 81 ili saydı... Her ile ayrı ayrı selam yolladı... İllerle özdeşleşen deyimleri, şiirleri, sloganları sıraladı. Dünkü kongre ile birlikte görüldü ki... 1- AK Parti, gelişen şartlara göre pozisyonunu yeniliyor... Kendisini güncelliyor. 2- Haziran 2023, seçim süreci fiilen işlemeye başladı." ifadesini kullandı.