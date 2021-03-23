Sabah yazarı Doğaner: Türkiye ekonomisindeki hızlı değişime bu hafta yenileri eklenecek, kamu bankalarında da değişim rüzgârının eseceği konuşuluyor

Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner, "Türkiye ekonomisindeki hızlı değişime bu hafta yenileri eklenecek, kamu bankalarında da değişim rüzgârının eseceği konuşuluyor" değerlendirmesini yaptı.

Doğaner yazısında, "Türkiye ekonomisindeki hızlı değişime bu hafta yenileri eklenecek. AK Parti kongresiyle gelecek değişimin yanı sıra kabinede de değişim bekleniyor. Ve tabii bürokraside de. Cuma günü gözler genel kurullarda olacak. Pek çok kamu kurum ve kuruluşu 26 Mart'ta genel kurulunu toplayacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın yanı sıra Borsa İstanbul'un da genel kurulu gerçekleştirilecek. Kulislerde kamu bankalarında da değişim rüzgarının eseceği konuşuluyor. Borsa İstanbul'un Genel Kurulu'nda ise geçtiğimiz günlerde istifa eden Hakan Atilla'dan boşalan genel müdürlük koltuğuna kimin oturacağı belli olacak. Ayrıca 2020 bilançosu onaylanacak. Türk Hava Yolları da cuma günü genel kurul yapacak. Hem yönetim kurulu üyelerini seçecek hem de kar payı dağıtımını oylayacak. Bu arada 30 Mart'ta Merkez Bankası'nın genel kurulu da yapılacak. Bu yıl genel kurullar salgın nedeniyle online yapılacak. Bakalım 2023 yılına ekonomide hangi kadrolarla gidilecek?" ifadesini kullandı.