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Ekonomi

Sabah yazarı Doğaner: 3-5 marketin kazancına kazanç katacaksa boş yere vergi indirimi yapılmasın

"Bu indirim, marketler daha fazla kâr etsin diye değil"

16 Şubat 2022 09:11

Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin ardından, uygulama öncesinde bazı zincir marketlere zam geldiğini öne sürerek söz konusu uygulamaya tepki gösterdi. Doğaner, gıdada KDV indirimiyle devletin 30 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtiğini hatırlatarak "Eğer böyle 3-5 marketin kazancına kazanç katmasına olanak sağlayacaksa boş yere vergi indirimi yapılmasın. Bu vicdansızlar kazanacağına devlet kazansın" ifadelerini kullandı.

Söz konusu KDV indiriminin enflasyona etkisinin yüzde 1'i bulmasının beklendiğini aktaran Doğaner, "Yani bu indirim, marketler daha fazla kâr etsin diye değil. En basit tabiriyle vicdansızlık diyebileceğimiz bu durumun çok ağır cezalandırılması gerekir." görüşünü savundu.

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