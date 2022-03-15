Sabah yazarı: Dış gelişmelerin hızı ve harareti bizleri, "ekonomik güvenlik" noktasından asla uzaklaştırmamalı

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Dış gelişmelerin hızı ve harareti bizleri, 'ekonomik güvenlik' noktasından asla uzaklaştırmamalı" düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, "Demek istediğim... Dış gelişmelerin hızı ve harareti bizleri, 'ekonomik güvenlik' noktasından asla uzaklaştırmamalı. Örneğin, Ukrayna'yı işgali nedeni ile -büyük ölçüde hak etmiş olsa da- Rusya'ya yönelik yaptırımlar, tüm ülkeleri yeniden düşünmeye, önlem almaya zorluyor. Veya Rusya'nın; AB'ye, özellikle Almanya'ya karşı 'enerji kartını açması' da alternatif tedbirlerin gerekliliğini gösteriyor. Bakanlık yılları, 'enerji ve finansla örtüşen' Berat Albayrak kitabında Türkiye için, bu devasa kurt kapanından çıkışın formüllerini de veriyor." ifadesini kullandı.