Sabah yazarı Dilek Güngör: Yüksek fiyattan dolar almaya kalkanlar hep zarar etti, dövizden TL'ye geçiş için mevcut seviyeler son fırsat

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle Türk Lirası'nın dolar karşısında 'sadece' yüzde 17 değer kaybettiğini vurgulayarak, "Ancak dövizden TL’ye geçiş için mevcut seviyeler son fırsat... Yüksek fiyattan dolar almaya kalkan hep zarar ediyor. Hatırlayın, Ağustos 2018'de 7 TL ve üzerinden dolar alan vatandaşlar, 2 yıldır anaparasını kurtaramadı. Reel olarak şu anda bile % 30 zarardalar. TL'de alternatif yatırım fırsatları da çok… Borsa İstanbul, 24 Nisan seansını 1.4 cent ile 2008 yılındakiyle aynı dip seviyede tamamladı. Endeksin dolar bazındaki tarihi rekoru ise bugünkü kurla 350.000'in üzerine denk gelen 5.1 cent. Yani endeks dolar bazında 3.5 kat yükseldiğinde tarihi zirvesine henüz yeni ulaşmış olacak. Gayrimenkul piyasası da benzer bir potansiyel taşıyor." diye yazdı.

Dilek Güngör, Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı önlemlerle, spekülatif kur operasyonlarının da yolunun kesildiğini öne sürerek, "Yabancılar artık tezgah üstü döviz takas mekanizması ve türev ürünlerle TL'ye operasyon çekemiyor." ifadelerini kullandı.

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