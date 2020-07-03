Sabah yazarı Dilek Güngör: Sosyal medya görmezden gelinecek ya da boş bırakılacak bir yer olmaktan çıkmıştır

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Fransa, Almanya'nın sosyal medyada nefret, şiddet ve ayrımcılığa yönelik söylemler içeren yayınları kaldıran yasalar hazırladığını belirterek, "Bizde ne zaman sosyal medyayla ilgili yasal düzenleme hazırlığından bahsedilse hep bir ağızdan 'yasak', 'sansür', 'özgürlükler kısıtlanıyor' yaygarası başlıyor.

Hatırlayın, yılın başında MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk sosyal medyayla ilgili bir kanun teklifi hazırladı. Teklif gündeme gelir-gelmez eleştiriler başladı, düzenlemeden vazgeçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün sosyal medya platformlarına çekidüzen verileceği açıklamasının ardından aynı tartışmalar yeniden alevlendirildi.



Halbuki, Türkiye'de adeta bir lağım çukuruna dönüşen sosyal medyayla ilgili yapılacak düzenlemeler ne aile meselesi ne polemik konusudur. Tam tersine bütün siyasilerin sahip çıkması gereken bir meseledir." diye yazdı.

Dilek Güngör, Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a 'nefret söylemi'nde bulunulduğunu belirterek, "Velhasıl, artık sosyal medya görmezden gelinecek ya da boş bırakılacak bir yer olmaktan çıkmıştır.

Hiçbir siyasetçi internet çağında sosyal medya platformlarını yasaklamayı aklından geçirmez.

Ancak bu platformları yöneten şirketlere Türkiye'de ofis açma zorunluluğu gelse, vergi ödemeye başlasalar fena mı olur?

Sahte hesapların önüne geçilecek bir dijital kimlik çıkarılsa kötü mü olur?

TCK'ya göre suç konusu olan paylaşımları yapan bot hesaplar hemen ilgili makamlara bildirilse kime ne zararı olur?" ifadelerini kullandı.