Sabah yazarı Dilek Güngör: Öyle 'kimseye maske gelmedi' iddiaları falan yalan...

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'ücretsiz maske' konusunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınındaki sağlık başarısını gölgelemek için kullanılmaya başlandığını belirterek; kamu hastaneleri, acil sağlık kuruluşları ve üniversite hastanelerine 90 milyon, eczanelere 107 milyon, 15 milyon da PTT üzerinden vatandaşlara gönderildiğini söyledi. Dilek Güngör, "Maske meselesi" başlıklı yazısında, "Anlayacağınız, öyle 'kimseye maske gelmedi' iddiaları falan yalan..." ifadelerini kullandı.

Dilek Güngör, Sağlık Bakanlığı'nın SGK'lıların ve kamu çalışanlarına yönelik son maske kararına ilişkin olarak da, "İlk duyduğumda ben de bir SGK'lı olarak tepki gösterdim. Ama anlatılınca haklılık payı olduğunu düşündüm. Düşünsenize, kamu çalışanısınız, işten alıyorsunuz, PTT'den geliyor, eczaneden istiyorsunuz. Sistemin daha kontrollü olması ve karışıklık olmaması için böyle bir karara varılmış.

Velhasıl, öyle birilerinin yaygara kopardığı gibi bir durum yok." diye yazdı.

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