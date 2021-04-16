Sabah yazarı Dilek Güngör: Merkez Bankası 128 milyar dolarla ilgili açıklama yapacak

Sabah yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası’nın rezervlerden gerçekleşen 128 milyar dolarlık satışla ilgili açıklama yapmaya hazırlandığını belirtti.

“Öğrendiğime göre, meselenin sahibi Merkez Bankası bu konuda bir hazırlık yapıyor” diyen Güngör, Enflasyon Raporu toplantısının ardından rezervlerdeki azalmanın nedeni ve paranın nerelerde kullanıldığı konusunda bilgi verileceğini ve muhalefetin iddia ettiği gibi bir durumun olmadığının anlatılacağını belirtti.

Güngör şöyle dedi:

“Bu son dereceyerinde bir karar…

Zira, muhalefetin şuanda yapmaya çalıştığısiyasi şovlardan ötebir durum var. 91 yıllıkdevletin kurumunu,hem de attığıadımların hepsiinternet sitesinde yeralan, şeffaf, belki deTürkiye’de kurumsalyapısı en köklüve oturmuş bir mekanizmayı sokaklara afişler asarak, siyasete sakız ederek yıpratmaya çalışıyorlar.

Bu tartışmalar ilk başlatıldığında rezervin ortadan kaybolduğu gibi bir izlenim yaratmaya çalıştılar. 2020’de pandemi nedeniyle ödemeler dengesinde düşen turizm ve ihracat gelirleri ile reel sektörün ve vatandaşın döviz ihtiyacının karşılanmasına yönelik rezervlerin kullanıldığına ilişkin rakamlar ortaya çıkınca ‘döviz o fiyatlardan kime satıldı, şeffaf ihale yapılmadı’ algısına başladılar.

Peki size bir soru?

Her hafta MerkezBankası bu rakamlarıaçıklıyor. Rezervlerdeki kaybıda artışı da zaten gizlemesineimkân yok.

Kimse takip ediyor mu?

Geçen iki haftada Merkez Bankası’nın döviz rezervleri 6 milyar dolar azaldı. “Nerede bu dövizler, kime sattınız” diye soran var mı? Veyahut, daha önceki haftalarda Merkez Bankası’nın döviz rezervinde 5 milyar dolar artış yaşandığında “Pahalı kurdan döviz mi aldınız” diye soran oluyor mu?

Zaten olmasın da…

O zaman Merkez bankacılık görevini yapabilir mi?”