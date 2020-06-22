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Sabah yazarı Dilek Güngör: Borsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın attığı adımlarla yabancı boyunduruğundan kurtuluyor

22 Haziran 2020 07:38

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı oranının yüzde 48'le son 16 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirterek, "Borsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın attığı adımlarla yabancı boyunduruğundan kurtuluyor." ifadelerini kullandı.

Dilek Güngör, yabancıların yoğun satış yaptığı son 6 ayda borsanın 125 bin puan ile tarihi zirveyi gördüğüne işaret ederek, "Şimdi de 113 bin puan ile tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 10 uzağında. Yabancı yatırımcının satışa geçmesine rağmen borsada çöküş yaşanmadığı gibi aksine rekor kırıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına bağlı dalgalanmaya rağmen zirveye yakın seviyede tutundu." diye yazdı.

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