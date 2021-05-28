Sabah yazarı Dilek Güngör: Artan girdi maliyetleri yüzünden ya fiyatlar artacak ya da millet dükkânı kapatıp üretim yapamamaya başlayacak

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, Türkiye'nin 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduğunu belirterek, "Hükümet bu yıl da pandemi nedeniyle zorlanan sektörlere nefes aldırmak için çalışıyor. Bir yandan da döviz kurları ve enflasyonla mücadele ediliyor. Fakat, uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler, önümüzdeki dönemde işleri zorlaştırabilir." diye yazdı.

Girdi fiyatlarının yükselmesine işaret eden Güngör, "Küresel emtia fiyatlarındaki artış, kurlardaki yükseliş durmadıkça fiyatların geri gelme olasılığı zor görünüyor. Bunlara bir de bazı hammadde sağlayıcıların 'kartel' davranışlarınıyla piyasayı bozucu faaliyetlerini ekleyin.



Öyle görünüyor ki, artan girdi maliyetleri yüzünden ya fiyatlar daha da artacak ya da millet dükkânı kapatıp, üretim yapmamaya başlayacak. Bu da her halükarda enflasyonu ve büyümeyi etkileyecek. Dolayısıyla vatandaşın cebini..." ifadelerini kullandı.

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