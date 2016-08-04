Sabah yazarı: CNN Türk, CNN'le bağını koparsın, adını değiştirsin

Sabah yazarı Fahrettin Altun, Gezi Parkı eylemleri sırasında Penguen belgeseli yayınladığı için eylemciler tarafından eleştirilen CNN Türk'ün 'Türkiye'yi işgal harekâtına destek verdiğini' ileri sürerek, "CNN Türk de 15 Temmuz'a kadar CNN (International) ile üç aşağı beş yukarı aynı çizgide yayın yaptı. 15 Temmuz'da işler değişti" diye yazdı. "CNN International'ın CNN Türk'ün camları taşlandığında ortalığı ayağa kaldırdığını ama 15 Temmuz gecesi CNN Türk'ün darbeci teröristler tarafından işgal edilmesini görmezden geldiğini" iddia eden Altun, "Madem ki CNN Türk bunu gördü. O zaman durmasın, bir adım atsın. Türkiye'nin işgal harekâtına destek veren CNN'le her tür bağını, ilişkisini koparsın" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un Sabah gazetesinin bugünkü (4 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'CNN Türk bir adım atsın' başlıklı yazısı şöyle:

CNN, 3 yıldır Türkiye'nin işgal harekâtına açıktan destek veriyor. O günden bugüne Türkiye karşıtı yayınlarının dozunu artırdı.

Tavrı hep aynıydı aslında. Fakat ilk zamanlarda "siyaseten doğruculuk"tan sapmadanTürkiye aleyhtarlığı yapıyordu.

Gezi kalkışması esnasında sürekli "demokrasi" kavramına atıfta bulunuyordu. "Erdoğan'ın ülkeyi felakete sürüklediğini, halkın bu gidişata dur dediği"ni iddia ediyordu. "Sokağın sesi" diyor, "siyasete halkın aktif katılımı"na vurgu yapıyordu.

Elbette Gezi kalkışması da Türkiye aleyhine dizayn edilmiş bir projeydi ve CNN de bu projenin başat aktörlerinden biriydi. Fakat o vakitler elinde, Türkiye'yi hedef alan bu şiddet dalgasını estetize etme imkânı vardı. Sokakta öyle ya da böyle sivil insanları görmek mümkündü.

O tavırlardan eser yok şimdi! Ne sofistikasyon, ne estetizasyon! Kaba saba, saldırgan bir dil.

15 Temmuz darbe girişimi Batı medyasındaki bütün maskeleri düşürdü. "Demokrasi havariliği" üzerinden Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yapmanın imkânı kalmadı. Bu kez doğrudan "Türkiye'yi nasıl yola getiririz" türünden yayınlara başladılar.

Son olarak, "Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı yok" noktasına gelenler bile oldu. Açık açık, "Türkiye bizi kullanıyor", "hadi bu tek taraflı ve yıkıcı ilişkiyi sonlandıralım" demeye başladılar.

Bugün Batı medyasında bu düşmanca tutumun öncülüğünü CNN yapıyor. Türkiye'nin terörist ilan ettiği, 15-16 Temmuz tarihlerinde "askeri darbe" yapmaya kalkan, sivil halkın katledilmesi emrini veren bir caniyi "kanaat önderi" diye ekrana çıkardı. Onu, "kendi ülkesindeki totaliter bir rejimle sorun yaşayan bir demokrasi kahramanı" olarak yansıttılar. Ona, "Tayyip Erdoğan'a bir mesajınız var mı" gibi küstahça bir soruyu gözümüzün içine baka baka sordular.

Gazeteci kılığındaki tescilli FETÖ militanları CNN ekranlarından inmiyor. Türkiye'de gazetecilere baskı yapıldığı tezviratı yapılıyor. Hâlâ, kuru sıkı "basın özgürlüğü" silahı kullanılmaya çalışılıyor. Sanki söz konusu kişilerin tutuklanma gerekçesi "FETÖ üyesi olma yahut FETÖ'nün faaliyetlerine yardım ve yataklık yapma" ihtimalleri değil! Sanki Türkiye'de FETÖ, ordudaki hücrelerini uyandırmamış ve bir darbe yapmaya kalkışmamış.

Hiç kuşkusuz CNN'nin derdi, FETÖ'yü de meşrulaştırmak. PKK'ya ne yaptılarsa aynısını FETÖ'ye yapmaya çalışıyorlar. Elbette sadece Türkiye yok gündemlerinde. Nasıl ki PKK'nın Suriye kolu YPG ellerinde yarayışlı bir malzeme ise, FETÖ'nün uluslararası istihbarat zinciri de onlar için bir imkân. Bu imkânı kaybetmek istemiyorlar. Fakat çok kirli ve bir o kadar riskli bir oyun oynuyorlar. Kendi kamuoylarının farkına varacağı, vardığında ise kartların yeniden dağıtılacağı bir oyun.

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CNN demişken. CNN Türk de 15 Temmuz'a kadar CNN (International) ile üç aşağı beş yukarı aynı çizgide yayın yaptı. 15 Temmuz'da işler değişti.

Ateş düştüğü yeri yakıyor tabii. CNN Türk ve Doğan Medya "FETÖ'cü bir darbe girişimi"nin başarılı olması durumunda çok ağır kayıp yaşayacağını gördü. Nitekim 15 Temmuz gecesi CNN Türk de darbeci teröristler tarafından işgal edildi. CNN International, CNN Türk'ün başına gelenleri pek takmadı. Sözümona basın özgürlüğü şampiyonları, CNN Türk'ü bile görmezden geldiler. Oysa CNN Türk'ün camları taşlandığında ortalığı ayağa kaldırmışlardı.

Madem ki CNN Türk bunu gördü. O zaman durmasın, bir adım atsın. Türkiye'nin işgal harekâtına destek veren CNN'le her tür bağını, ilişkisini koparsın. Adını değiştirsin, "CNN" denen bu kirli markayı daha fazla taşımasın...