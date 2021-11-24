Sabah yazarı Bursalı: Terörle mücadelenin rövanşı, döviz

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, döviz kurlarındaki artışa ilişkin olarak, "Terörle mücadelenin rövanşı, döviz" yorumunu yaptı.

Bursalı yazısında, "Son günlerin en baş konusu faizdöviz ilişkisiyle ilgili en yerinde tanımlamayı dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı: "Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almak istiyorlar. Dik duruşumuzu, egemenlik haklarımızı kahramanca savunmamızı dövizle baltalamaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan ricam, biraz sabretmeleri. Bugünler geçecek, milli ve yerli bir ekonomik dirilişle mutlaka rahatlığa kavuşacaklardır. Döviz operasyonları boşunadır, faiz kulisi yapanların çabası beyhudedir. Türkiye'yi teslim alamayacaklar, Türk milletini yolundan çeviremeyecekler." ifadesini kullandı.