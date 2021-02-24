Sabah yazarı Bursalı: Bugün içeriden ve dışarıdan iftira ve saldırıların hedefinde Berat Albayrak varsa asıl mesele Al-Bayrak'tır!

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "Ekonomi Bakanlığı döneminde yapılanlar da tam bağımsızlık hedefindeki Türkiye'nin adımlarıdır. Bugün içeriden ve dışarıdan iftira ve saldırıların hedefinde Berat Albayrak varsa biliniz ki aslında; IMF kapılarına mahkûm olmayan, bölgesinde güç odağı durumuna yükselen, kurulan masalarda gösterilen yerlere oturan değil, kendi kurduğu masalara istediğini istediği yere oturtan Türkiye'dir asıl hedef. Yani, asıl mesele Al-Bayrak'tır!" görüşünü savundu.

Bursalı yazısında, "Başkan Erdoğan'dan sonra en fazla iftiraya, saldırıya uğrayan isim tartışmasız Berat Albayrak. Ama tabii bu bir tesadüf değil. Erdoğan'ın 'yerli ve milli' politikalarını, tam bağımsızlık yolundaki hedeflerini sürükleyen politikaları belirleyen ve yürüten iki önemli bakanlık koltuğunda yaptıklarını düşündüğümüzde, başka bir sonuç beklemiyor insan. CHP tarafından sistematik olarak yürütülen iftira ve algı operasyonuna yönelik İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada aslında ne yapılmak istendiğine açıklık getirdi Başkan Erdoğan." ifadesini kullandı.