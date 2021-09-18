T24 LogoT24 Logo
Medya

Sabah yazarı Burhanettin Duran: Şartlar oluşmadan CHP'nin "Şam ile masaya oturalım" önerisi uygulanırsa, sığınmacıların kalıcı hale gelmesiyle yüzleşiriz

Duran, Şam yönetiminin halkını ülkelerine geri almaya hazır olması gerektiğini savundu

18 Eylül 2021 08:49

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Şam yönetimiyle açık bir diplomasi başlatması için istihbari görüşmelerde yeterli mesafe alınması gerektiğini savunarak, "Şam yönetimi, halkını ülkelerine geri almaya razı ve hazır olmalı. Bunu göstermek için de muhaliflerin katıldığı süreçleri önemsemeli. İdlib'deki milyonları Türkiye sınırına itmekten vazgeçmeli." diye yazdı.

CHP'nin "Şam ile masaya oturalım" görüşünü değerlendiren Duran, "Şartlar oluşmadan CHP'nin "parlak" önerisi uygulanırsa, güvenli bölgelerden çekilme ve yenileriyle birlikte sığınmacıların Türkiye'de kalıcı hale gelmesiyle yüzleşiriz." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

sabah gazetesiburhanettin duranchpşam yönetimi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24