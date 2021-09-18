Sabah yazarı Burhanettin Duran: Şartlar oluşmadan CHP'nin "Şam ile masaya oturalım" önerisi uygulanırsa, sığınmacıların kalıcı hale gelmesiyle yüzleşiriz

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Şam yönetimiyle açık bir diplomasi başlatması için istihbari görüşmelerde yeterli mesafe alınması gerektiğini savunarak, "Şam yönetimi, halkını ülkelerine geri almaya razı ve hazır olmalı. Bunu göstermek için de muhaliflerin katıldığı süreçleri önemsemeli. İdlib'deki milyonları Türkiye sınırına itmekten vazgeçmeli." diye yazdı.

CHP'nin "Şam ile masaya oturalım" görüşünü değerlendiren Duran, "Şartlar oluşmadan CHP'nin "parlak" önerisi uygulanırsa, güvenli bölgelerden çekilme ve yenileriyle birlikte sığınmacıların Türkiye'de kalıcı hale gelmesiyle yüzleşiriz." ifadelerini kullandı.

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