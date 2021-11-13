Sabah yazarı Burhanettin Duran: Cumhur İttifakı'nda olması durumunda Saadet Partisi, Meclis'te daha çok sandalye kazanır

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesinin ardından "Saadet Partisi hangi ittifakı tercih eder?" sorusunun gündeme geldiğini belirterek, "Bir yandan ne kadar Erdoğan karşıtı olsa bile Millî Görüş hareketinin, CHP ve İP seçmeni nezdinde tercih edilir konuma gelmesi mümkün görünmüyor. Diğer yandan CHP'nin söylem ve ittifakı içerisinde olmanın kendisi bile, SP'nin AK Parti'den ayrılabilecek muhafazakâr seçmeni çekmesini engelliyor. Kılıçdaroğlu'nun "dindarlarla helalleşme" söylemi de sadece CHP'ye muhafazakâr seçmen yanında meşruiyet katar; SP'ye bir getirisi olmaz. Sebebi basit. CHP önderliğindeki Millet İttifakı ile birlikte hareket ettiğinde oylar SP'ye doğru hareketlenmiyor, İP'e yöneliyor." diye yazdı.

Millî Görüş ideolojisinin, Saadet Partisi'ni dış politika ve milli bağımsızlık konularında Cumhur İttifakı'na yaklaştırdığını savunan Duran, "Cumhurbaşkanlığı sisteminde güncelleme konusunda anlaşılması durumunda diğer farklılaşan konular Bahçeli'nin bahsettiği "ittifak içinde olma ancak muhalefet olmayı koruma" durumu ile yönetilebilir. Yine, Cumhur İttifakı içerisinde olması durumunda SP ile AK Parti arasında oy hareketliliği yaşanabilir. Bu da hem Meclis'te daha çok sandalye hem de oyların artışı demek. SP'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının Kürt seçmene olumlu bir sembolik mesaj göndermesi söz konusu olur. Ezcümle, CHP'nin politikalarını ve söylemlerini belirlediği Millet İttifakı içinde yer almak Millî Görüş siyasetçileri için sonradan açıklanması zor bir miras olabilir. Hem rasyonel kazanç çetelesi hem de kimlik-ideoloji tercihleri açısından..." ifadelerini kullandı.

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