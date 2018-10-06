Sabah yazarı: Bahçeli'nin işi zor; karşısındaki tehdit ederken erkek, cevabını alırken kadın

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sosyal medya üzerinden yürüyen tartışma, Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinin önüne gelen bazı ülkücü grupların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atması sonrasında başka bir boyuta taşındı. Meral Akşener'in evinin önüne gidip slogan atan şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Sabah yazarı, Melih Atınok yaşananlar için, "Meral Akşener yine aksiyon peşinde" yorumu yaparak, "adamlıkta' erkek siyasetçilere taş çıkartıyor diye övülen Meral Hanım'ın başka adres vermesi delikanlılığa sığar mıydı?" sorusunu yöneltti. Yazar Bahçeli'nin işinin zor olduğunu belirterek, "Zira karşısındaki tehdit ederken erkek, cevabını alırken kadın. Ne yapsan olmaz yani" dedi.

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Melih Atınok'un "Erkekliğe sığar mı Meral Hanım?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Yaklaşık bir haftadır istifaların yaşanmadığı İyi Parti'de işler kesat olmalı ki Meral Akşeneryine aksiyon peşinde.

Taktiğiyse hep aynı. Geçen seçimlerde Tayyip Erdoğan İnce'yi muhatap alıp kendisini yok sayınca, hiç çekinmeden "Bana bir şey söylesene ey Erdoğan" dediğine bile şahit olmuştuk... Şimdi de kancayı, partisini böldüğü Devlet Bahçeli'ye atmış durumda. Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı'na çok sert yüklendi.

Bahçeli Erdoğan'ın aksine kendisini ciddiye alıp Twitter'dan şu mesajı yayınladı:

"Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!"

Meral Hanım istediği reaksiyonu almıştı... Sosyal medyada birbirine düello randevusu veren ergen delikanlılar gibi, Bahçeli'ye "Gel" diyerek Twitter'a Çankaya Ankara'daki açık adresini yazdı. Altına da şu notu düştü:

"Demirden korksak trene binmezdik!"

Twitter'da İP taraftarları, zihnimizin otomatik olarak "anam" diye tamamladığı bu cümleyi, "erkek gibi kadın" diyerek alkışlamaya koyuldular.

Buraya kadar anlattıklarımı, bir eliyle, öne eğdiği yüzünün yarısını kapatıp başkalarınınyerine utanan adam emojisi gibi dinlediğinizi biliyorum. Ne yazık ki dahası var!

Bu atışmaların ardından Akşener Twitter hesabından bir video paylaştı. Görüntülerde on kişilik bir grup İstanbul'daki evinin önünde slogan atıyordu... Meral Hanım da pencereden sarkmış, gece vakti bir kadının evinin önüne nasıl gelirsiniz diye kalabalığa "Yazıklar olsun size tüü..." şeklinde ver yansın ediyordu.

Bu kez de İP'lilerle MHP'liler arasında "bir kadına bu yapılır mı" tartışması başlamıştı.



Evet bunca kuru gürültünün ardından tahmin ettiğiniz gibi hiçbir şey olmadı. Akşener'in evinin önüne gidip slogan atan şahıslar polis tarafından gözaltına alındılar.

Ancak kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri hâlâ giderilmiş değil.

Mesela, Ankara adresini verip "gelin" diyen Akşener İstanbul'daki evinde ne arıyordu? Çankaya'ya "gelenleri" başkaları karşılayacak o da krizi Üsküdar'daki evinden mi yönetecekti? Ya da "adamlıkta" erkek siyasetçilere taş çıkartıyor diye övülen Meral Hanım'ın başka adres vermesi delikanlılığa sığar mıydı?

Bahçeli'ye gelince... O da Akşener'in evinin önüne gidenleri partiden ihraç ederek "tabanı zor tutuyorum" mesajı mı vermişti yoksa provokatörleri mi ayıklamıştı, bilemiyoruz. Zira o MHP'lilerin, Çankaya adresi verip "gelin" diyen Meral Hanım'ın Üsküdar'da olduğunu nerden haber aldıkları da meçhul?

Kesin olan tek şey Bahçeli'nin işinin zor olduğu... Zira karşısındaki tehdit ederken erkek, cevabını alırken kadın. Ne yapsan olmaz yani."