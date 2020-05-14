Sabah yazarı Ardıç'tan TFF'ye: Sporcular gerekirse ölsünler ama kulüpler batmaktan kurtulsunlar, mantık bu

Sabah yazarı Engin Ardıç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan ligleri 12 Haziran’da başlatma kararını eleştirdi. Ardıç, Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu kadar basiretli çıkmadı. Sporcular gerekirse ölsünler ama kulüpler batmaktan kurtulsunlar, mantık bu.” düşüncesini dile getirdi. Ardıç en makul fikrin liglerin hiç oynanmamış kabul edilmesi olduğunu belirtti.

Ardıç, "Fakat 'önlemler' bir tuhaf... El sıkışmak, daha doğrusu 'çaaak' yapmak yasak. ('Tokalaşma' zaten uzun süredir unutulmuştu, kazık kadar adamlar birbirleriyle Amerikan veletleri gibi yumruk tokuşturuyorlardı.) Hadi onu anladık. Fakat 'sevinmek' de yasak. Nasıl engel olacaksınız? Asist yapan çocuk gol atan arkadaşına sarılırsa üç bin lira ceza mı keseceksiniz? 'Dirsekleriyle' sevineceklermiş... Hakeme iki metreden fazla yaklaşmak yasak. Nasıl ölçeceksiniz? Yedek kulübesinde maske takmak zorunlu ama oyuncularda ve hakemlerde maske olmayacak." ifadesini kullandı.

Ardıç, "Oyuna giren maskesini çıkaracak, sahadan çıkan hemen takacak. Yani oturana virüs bulaşır da koşana bulaşmaz mı? Hareketsiz kalmayacaksın demek ki... Üç hakem maskesiz fakat 'dördüncü hakem' maske takmak zorundaymış! Şimdi sıkı durun, en manyak önlemi söylüyorum:

'Nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top dezenfekte edilecek!'

Yani her taç atışında. (Kaleciye serbest.) Saha kenarında ellerinde deterjan şişesiyle görevliler mi sıralanacaklar? Elinle topu dikmek de yok, ayağınla dikeceksin." yorumunu yaptı.

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