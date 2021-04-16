Sabah yazarı Ardıç'tan CHP'ye: 'Millet aç aç' teranesiyle ancak emekli Ankara memurlarını mutlu edersin, köylü bunu yemez

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP'nin il il hazırlayacağı 'saha raporu'na ilişkin olarak, "Kentteki göç sorununu ortadan kaldıracaklarmış. Nasıl mı? 'Kentsel alanlarda istihdamı arttıracak ve kırsal alanlarda üretimi destekleyecek politikalar uygulanmalı' diyorlar. Boş laftır. 'Kentsel' alanlarda istihdamı arttırırsan göç de aynı oranda hızlanır. 'Köysel' alanlarda üretimi desteklemek de oralara sanayi kurarak olmaz, ancak tarımda ırgat ve maraba sayısını çoğaltırsın. Köyde sanayi olmaz. Orada sanayi varsa orası köy değildir. Kaldı ki mesele yalnızca işsizlik de değildir. Bu bir 'sınıf değiştirme' kavgasıdır" dedi.

Ardıç, "Köylü, avanak solcuları yıllarca eziliyoruz diye kandırdı ve büyük şehirlerin varoşlarını yağmaladı. Bugün hemen hepsi gayrımenkul sahibidir. Arslan CHP, gel sen de bir zamanlar kardeş partin SHP'nin yaptığı gibi 'Belediye kaynaklarını köylüye peşkeş çekeceğim, bedavadan gecekondu dikip yerine birkaç yıl içinde apartman yapmasını sağlayacağım' de ve rahatla. Ama 'millet aç aç' teranesiyle ancak emekli Ankara memurlarını mutlu edersin. Köylü bunu yemez. Çünkü aç da değildir açıkta da değildir. Seni de suya götürür susuz getirir..." ifadesini kullandı.

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