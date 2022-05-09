Sabah yazarı Ardıç: Nagehan saf değiştirse bize ne, kocası düşünsün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunda bazı gazetecilerle verdiği fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Fotoğraf, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçakta gazetecilerle çektirdiği fotoğraflara benzetilirken, Nagehan Alçı'nın da geziye davet edilmesi tepki çekti. Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Nagehan saf değiştirse bize ne, kocası düşünsün" yorumunu yaptı.

Ardıç yazısında, "Medya kafayı yedi.Bir bardak suda fırtına koparıyorlar ama ortada bardak bile yok.İmamoğlu Karadeniz'e gitmiş, yanına da bazı gazetecileri almış. Gezi sönük geçmiş.Eee, gider gider, ne varmış bunda? Otobüste 'Tayyip Erdoğan'ın uçak sohbetleri misali' onlarla resim çektirirse ancak gülünç olduğuyla kalır. Nagehan Alçı bacımızın bu geziye katılması olmayan bardağın olmayan suyunda fırtına kopardı. CHP cenahında Kılıçdaroğlu'nu tutanlar İmamoğlu'na amansızca yüklendiler. Aday olmasından korkuyorlar. Bize ne bütün bunlardan? Nagehan saf değiştirse bize ne, kocası düşünsün. İsterse Fatih de düşünsün.İmamoğlu Twitter'de 50 bin takipçi kaybetmiş... Şimdiden böyle yaygara ederseniz, seçimi kaybettiği zaman ne yazacaksınız?" ifadesini kullandı.