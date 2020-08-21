Sabah yazarı Ardıç: Muhalefet başkan adayı olarak Doğu Perinçek'i düşünsün 

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, muhalefete cumhurbaşkanı adayı olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i önerdi. Ardıç, "Her ne hikmetse birdenbire Erdoğan'ı desteklemeye koyulmuş sonra gene her ne hikmetse desteğini çekivermiş Doğu Perinçek'i de düşünsünler..." düşüncesini dile getirdi.

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yedi ay önceki Türkiye'ye yönelik sözlerine atıfta bulunan Ardıç, "Aslında kafa yormalarına hiç gerek yok. Muhalefetin başkan adayının kim olacağına Joe Biden karar verir. İnanmıyorlarsa Ünal Çeviköz'e sorsunlar." görüşünü savundu.

Ardıç, "Hep kişiler üzerinde tartışılıyor ama hiç 'pilan, puroce ve poroğram' üzerinde tartışan yok. Muhalefet seçmene ne vaat ediyor? Anayasa değişikliği, parlamenter sisteme dönüş. Tövbe, 'güçlendirilmiş' parlamenter sisteme... Nedir bu? Bilen yok.Parlamenter sistem nasıl güçlendirilir? Kendileri de bilmiyorlar.Amaç seçim barajını düşürmekse, düşük baraj irili ufaklı birçok partiyi meclise sokmakla parlamenter sistemi güçlendirmez, tam tersine zayıflatır." ifadesini kullandı.

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