T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah yazarı Ardıç: Muhalefet başkan adayı olarak Doğu Perinçek'i düşünsün 

"Muhalefetin başkan adayının kim olacağına Joe Biden karar verir"

21 Ağustos 2020 10:56

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, muhalefete cumhurbaşkanı adayı olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i önerdi. Ardıç, "Her ne hikmetse birdenbire Erdoğan'ı desteklemeye koyulmuş sonra gene her ne hikmetse desteğini çekivermiş Doğu Perinçek'i de düşünsünler..." düşüncesini dile getirdi. 

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yedi ay önceki Türkiye'ye yönelik sözlerine atıfta bulunan Ardıç, "Aslında kafa yormalarına hiç gerek yok. Muhalefetin başkan adayının kim olacağına Joe Biden karar verir. İnanmıyorlarsa Ünal Çeviköz'e sorsunlar." görüşünü savundu. 

Ardıç, "Hep kişiler üzerinde tartışılıyor ama hiç 'pilan, puroce ve poroğram' üzerinde tartışan yok. Muhalefet seçmene ne vaat ediyor? Anayasa değişikliği, parlamenter sisteme dönüş. Tövbe, 'güçlendirilmiş' parlamenter sisteme... Nedir bu? Bilen yok.Parlamenter sistem nasıl güçlendirilir?  Kendileri de bilmiyorlar.Amaç seçim barajını düşürmekse, düşük baraj irili ufaklı birçok partiyi meclise sokmakla parlamenter sistemi güçlendirmez, tam tersine zayıflatır." ifadesini kullandı. 

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 19 Aralık'ta New York Times (NYT) yayın kuruluna verdiği söyleşide söylediği sözler Türkiye'de gündem oldu. Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullandı. Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" dedi.

TIKLAYIN | ABD Başkan adayı Biden'ın aralık ayındaki Türkiye açıklaması yedi ay sonra gündem oldu: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle mağlup edin!

TIKLAYIN | ABD Başkan adayı Biden'ın aylar sonra gündem olan sözlerine tepkiler: Buna cüret edenler 15 Temmuz'da ağızlarının payını almışlardır!

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Joe Biden'ın 7 ay önceki sözlerine tepki: Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı

ETİKETLER

Doğu PerinçekcumhurbaşkanıadayABD Başkan AdayıJoe BidenönerimuhalefetSabah yazarıEngin Ardıç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24